Осужденную по делу об убийстве фигуриста Тена освободили из колонии

Суд в Алма-Атинской области Казахстана удовлетворил ходатайство осужденной по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена Жанар Толыбаевой и заменил неотбытую часть наказания ограничением свободы. Об этом в среду, 6 января, сообщило агентство Tengrinews.kz.

«Постановлением Илийского районного суда Алма-Атинской области от 6 января 2020 года данное ходатайство удовлетворено. Контроль за отбыванием наказания возложен на службу пробации», — привели сообщение аппарата Верховного суда республики на портале.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Ата приговорил Толыбаеву к 4 годам лишения свободы за недонесение о преступлении в январе 2019 года. Весной этого же года она родила ребенка в колонии.

Другие фигуранты дела Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов были приговорены к 18 годам лишения свободы. Кудайбергенова признали виновным в убийстве, разбое и краже, Киясова — в убийстве и разбое.

Казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен погиб от ножевого ранения в драке со злоумышленниками 19 июля 2018 года. Спортсмен заметил, что они снимают зеркала с его машины, и попытался их остановить. Преступники ударили фигуриста ножом в бедро. Пострадавший скончался в больнице в тот же день, не приходя в сознание.