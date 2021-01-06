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Цена биткойна впервые в истории превысила $35 тыc.

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Цена криптовалюты биткойн обновила исторический максимум, превысив отметку в $35 тыс., следует из данных CoinDesk, опубликованных в среду, 6 января.

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По состоянию на 07:50 мск, стоимость криптовалюты выросла на 12,58% и достигла $35 368,46.

Как отмечает портал, только в январе биткойн вырос более, чем на 20%, при том, что за 2020-й год его рост превысил 300%.

3 января эксперты Hash CIB спрогнозировали, что к концу 2021 года криптовалюта может подорожать до $100 тыс.

При этом, в Российской ассоциации криптоэкономики заявили, что биткойн достигнет показателя $65–75 тыс. уже в III квартале 2021 года. И после рекордных подорожаний к концу года начнется его резкое падение до $10–15 тыс.

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