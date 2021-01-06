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Россия поднялась на 50 место в «Индексе паспортов мира»

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Россия поднялась на одну строку в рейтинге «Индекс паспортов мира» швейцарской консалтинговой компании Henley&Partners и занимает 50 место, следует из обновленных данных.

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В основе рейтинга лежит индекс свободы перемещения, который указывает, сколько других стран гражданин определенного государства может посетить без оформления визы или в упрощенном порядке ее получения.

Согласно информации компании, граждане РФ могут беспрепятственно посетить 116 стран.

При этом лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает Япония — 191 государство. На одну страну меньше доступно гражданам Сингапура. Третье место делят между собой Германия и Южная Корея — 189 безвизовых направлений.

В июле в Henley&Partners отметили, что факт повсеместного закрытия границ в связи с пандемией коронавирусной инфекции не отразился на цифрах рейтинга, так как действующие ограничения не связаны с формальными соглашениями о безвизовом перемещении между странами.

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