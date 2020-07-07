Эксперты сравнили ценность паспортов в посткарантинном мире

США ко второму кварталу текущего года потеряли право на безвизовый въезд в 27 стран, переместившись на 26-е место в рейтинге «Индекса паспортов», опубликованном компанией Henley & Partners. Пресс-релиз оказался 7 июля в распоряжении «Известий».

Индекс анализирует визовые правила 200 государств и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. В организации отметили, что факт повсеместного закрытия границ в связи с пандемией коронавирусной инфекции не отразился на цифрах рейтинга, так как действующие ограничения не связаны с формальными соглашениями о безвизовом перемещении между странами. Однако кризис оказал влияние на передвижение людей и на ценность ряда паспортов, которые, в соответствии с рейтингом, считаются влиятельными и предоставляют формальную возможность для беспрепятственных путешествий.

Так, по состоянию на 1 июля паспорт США, ранее занимавший 7-ю позицию в рейтинге с безвизовым доступом к 185 странам, опустился на 26-ю строчку по соседству с Мексикой. Компания указала, что на этой позиции Штаты оказались временно, в связи с запретом Европейского союза (ЕС) для въезда американских граждан на территорию.

При этом первую позицию в рейтинге продолжает занимать Япония с безвизовым доступом в 191 страну мира. Сохранение лидерства связано с тем, что японцы могут въезжать в ЕС с 1 июля 2020 года. В топ-10 также по-прежнему входят Великобритания, Сингапур, США, Австралия, Канада и др. Аутсайдерами рейтинга остаются Афганистан, Ирак и Сирия.

Позиция российского паспорта на 50-й строчке не изменилась ни формально, ни в связи с ограничениями ЕС, зато паспорт Украины потерял безвизовый доступ в 27 стран ЕС как минимум до 15 июля 2020 года. Свое место в рейтинге сохранила Грузия.

«Как мы уже видели, воздействие пандемии на свободу передвижения было более радикальным и продолжительным, чем первоначально предполагалось. В ближайшие месяцы мы увидим появление новой глобальной иерархии паспортов с точки зрения мобильности: страны, которые эффективно справились с пандемией, возглавят рейтинг, и совсем не обязательно, что это будут традиционные для Индекса, сильные в промышленном плане страны», — указал председатель Группы компаний Henley & Partners и автор концепции «Индекса паспортов».

Генеральный директор Henley & Partners Йорг Штеффен выразил уверенность, что программы получения вида на жительства и гражданства через инвестиции станут одной из немногих возможностей для стран получить необходимую экономическую поддержку и уменьшить государственный долг.

«При надлежащем внедрении и управлении инвестиционные программы дают странам возможность использовать поток доходов, который способствует сохранению стабильности, необходимой в период неопределенности». Для состоятельных граждан альтернативный паспорт (например, Кипра или Черногории) также становится новым ценным активом на фоне волатильности рынка, особенно когда речь идет о здоровье и благополучии членов семьи», — добавил он.

В июне Албания отменила визовый режим для россиян. Для въезда в страну виза для россиян не потребуется до 30 ноября 2020 года.