Самоходная пушка «Спрут-СДМ1» поступит на вооружение ВДВ в 2023 году

Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» будет принята на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году.

Отмечается, что государственные испытания самоходки по плану должны завершиться к концу 2022 года, после чего начнутся ее серийные поставки в части ВДВ. За счет мощного орудия новой системы управления комплексом вооружения и наличия автомата сопровождения целей огневая мощь «Спрута-СДМ1» соответствует уровню основных боевых танков.

«Фактически ВДВ получат уникальный по боевым возможностям аэромобильный плавающий танк», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в среду, 6 января.

В июле сообщалось, что правительство Индии разрешило закупки иностранных легких военных танков на фоне военного противостояния с Китаем в Восточном Ладакхе. Среди возможных вариантов были «Спрут-СДМ-1», которые по своим техническим характеристикам похожи на танки Т-72 и Т-90, эксплуатируемые армией страны.

«Спрут-СД» — российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка. Она предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных войск. «Спрут-СДМ1» является модернизированной версией системы.