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В Пентагоне назвали Россию и США ответственными державами

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Россия и США действуют как ответственные великие державы благодаря Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом 5 января заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году
На продление единственного оставшегося договора из этой сферы у Москвы и Вашингтона остался месяц

«Я действительно указываю на новый ДСНВ как на самый свежий пример отношений между Россией и Соединенными Штатами, призванных обеспечить то, что мы открыты и понимаем мотивы (действий) друг друга, когда речь заходит о наших стратегических силах и нашем потенциале стратегического сдерживания. Я считаю, что это признак (поведения) ответственной великой державы. Это атрибут, который должен быть в тех случаях, если вы стремитесь быть великой державой», — передает его слова ТАСС.

Он не уточнил, возобновили ли Москва и Вашингтон инспекции в рамках ДСНВ, приостановленные из-за пандемии коронавируса, однако подчеркнул, что Пентагон приветствует и поддерживает проведение таких мероприятий.

Также Ричард не рассказывать о своей позиции по продлению СНВ-3, но рассказал, что он уже общался с представителями переходной команды избранного президента США Джо Байдена на эту тему. По словам адмирала, эти встречи «прошли очень хорошо».

«Я поддерживаю любой договор в сфере контроля над вооружениями, который укрепляет безопасность этой страны, сокращает угрозы в адрес этой страны и наших союзников», — подчеркнул он.

Ранее, 4 января, Джек Салливан, которого Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений отвечает интересам как России, так и США.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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