В Москве на МКАД столкнулись пять автомобилей
На 19-м км Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 января в Telegram-канале столичного дептранса.
«На 19-м км МКАД после Бесединского шоссе, внутренняя сторона, столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля. Движение затруднено на 2,4 км, заняты три полосы», — говорится в сообщении.
К 22:13 мск движение было полностью восстановлено. Информации о погибших или пострадавших не поступало.
4 января на Новоясеневском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия один человек оказался зажат в машине.