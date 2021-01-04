Пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы

Авария с участием пяти автомобилей произошла на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Новоясеневском проспекте.

«Столкнулись пять иномарок — Ford, Volkswagen, Nissan, Toyota и такси Kia. В результате перекрыты две полосы движения», — отметил собеседник агентства.

Как уточняется, один человек оказался зажат в машине Volkswagen. Сведения о пострадавших уточняются, причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в понедельник водитель такси сбил пешехода на 98-м км МКАД. В результате происшествия движение транспорта оказалось затруднено на 2 км.