Водитель такси сбил пешехода на МКАД

Водитель такси совершил наезд на пешехода на 98-м км МКАД. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в дпартаменте транспорта Москвы.

«На 98 км МКАД автомобиль такси совершил наезд на пешехода. На место аварии прибыла скорая помощь», — говорится в Telegram-канале дептранса.

Отмечается, что в результате ДТП движение автомобилей затруднено на 2 км.

Накануне, 3 января, автомобиль перевернулся в результате аварии на 53-м км МКАД в районе Сколковского шоссе. Данных о пострадавших не поступало.