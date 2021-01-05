Дмитрий Сотников занял второе место на третьем этапе ралли «Дакар»

Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» занял второе место на третьем этапе ралли «Дакар». Первым финишировал Сергей Вязович на «МАЗе», передает телеканал «Известия». Белорус проехал дистанцию в 403 км за 3 ч 35 мин. 14 сек. Дмитрий Сотников уступил сопернику всего 18 сек. Третьим пришёл российский экипаж Антона Шибалова. Пилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов показал пятое время. Сотников сохранил первую позицию в общем зачёте. Вторым идёт Вязович, уступая лидеру 16 мин. 56 сек. Третью строчку по итогам трёх дней занимает Антон Шибалов.

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