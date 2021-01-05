Ученые назвали подавляющее коронавирус вещество

Флувастатин, который используется для лечения гиперхолестеринемии, может подавлять коронавирус SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании шведских и немецких ученых, опубликованном на портале MEDRxiv.

Специалисты пришли к выводу, что это вещество влияет на инфицированные клетки, подавляя трансляцию и репликацию коронавируса.

Также ученые отметили, что у пациентов с COVID-19, которые получали статины, был более благоприятный клинический исход, пишет «Газета.ру».

Помимо этого, специалисты добавили, что результаты исследований свидетельствуют об отсутствии дополнительного риска для людей с коронавирусом от флувастатина, подчеркнув, что он может оказывать положительное влияние на течение COVID-19.

Накануне стало известно, что турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за 10 секунд. Прибор получил название Diagnovir. Аппарат способен выявлять коронавирус в образцах слюны. Проба смешивается со специальным раствором и помещается в прибор, оптическая система меняет цвет свечения при обнаружении COVID-19.

Ранее, 2 января, ученые выяснили, обладатели какой группы крови имеют более сильный иммунитет. Согласно выводам специалистов, группа крови влияет на то, как организм человека способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы. Интерфероны являются белками, выделяемыми клетками организма в ответ на вторжение вируса, на бактериальные вещества и низкомолекулярные химические соединения.

Самым сильным в части продуцирования интерферона ученые назвали носителей IV группы крови. В организме этих людей белок хорошо продуцировался у 92% испытуемых.