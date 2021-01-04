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В Турции создали прибор для обнаружения коронавируса за 10 секунд

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Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за 10 секунд. Об этом сообщается на сайте Билькентского университета в понедельник, 4 января.

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Прибор получил название Diagnovir. Аппарат способен выявлять коронавирус в образцах слюны. Проба смешивается со специальным раствором и помещается в прибор, оптическая система меняет цвет свечения при обнаружении COVID-19. Анализ, как отмечается, занимает не более 10 секунд.

«В отличие от обычно используемых тестов ПЦР, система основана не на репликации образцов, а на обнаружении наличия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов. В системе используются оптические и электронные модули, обеспечивающие как точное обнаружение вирусов, так и высокую селективность обнаружения», — говорится в заявлении.

Ученые отмечают, что эффективность прибора достигает 99%. Они полагают, что разработанная система будет востребована как на внутреннем, так и на международном рынке.

В перспективе специалисты планируют запустить массовое производство данного аппарата, а затем усовершенствовать его, чтобы он мог определять наличие не только COVID-19, но и других вирусов.

В декабре в России был зарегистрирован первый отечественный быстрый тест на антиген коронавируса с визуальной оценкой наличия патогена.

В конце августа представители Красногорского завода им. С.А. Зверева презентовали первое в России устройствo для определения в воздухe вирусов, в том числe коронавируса нового типa — медикo-биологический прибор «Детектор-БИО».

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