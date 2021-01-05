Муж актрисы Ирины Лачиной отказался объяснять свое исчезновение

Муж актрисы Ирины Лачиной Олег Будрин, пропавший 1 января, вышел на связь, однако свое исчезновение объяснять оказался. Об этом во вторник, 5 января, сообщает РЕН ТВ.

Корреспонденту телеканала удалось дозвониться до него, однако при вопросе об исчезновении муж Лачиной бросил трубку.

Ранее в этот день стало известно, что правоохранительные органы начали проверку после пропажи Будрина.

По информации телеканала, супруг Ирины Лачиной ушел 1 января, чтобы переночевать у своей сестры. Предположительно, вечером в пятницу он вышел из дома на Пресненском Валу и поехал к родственнице на такси. Приехав к дому сестры на улице Гарибальди, Будрин решил вернуться к себе домой, чтобы забрать компьютер.

По словам Лачиной, она лично передала супругу компьютер на пороге квартиры, после чего Будрин сразу же уехал.

2 января стало ясно, что до сестры Будрин не доехал, трубку он не брал. На один из звонков он всё же ответил и заявил, что находится в гостинице для строителей, но не знает, по какому адресу.

Лачина заявила полиции, что ранее ее муж никогда не уходил из дома. Более того, артист не был замечен в употреблении наркотиков или алкоголя. На учете в психоневрологическом диспансере не состоял.