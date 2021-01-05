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Полиция начала проверку после пропажи мужа звезды сериала «Воронины»

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Правоохранительные органы проводят проверку после пропажи мужа актрисы Ирины Лачиной после празднования Нового года в Москве. Об этом сообщил во вторник, 5 января, РЕН ТВ.

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По информации телеканала, Олег Будрин ушел из дома вечером 1 января, чтобы переночевать у своей сестры. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Предположительно, Будрин вечером 1 января вышел из дома на Пресненском Валу и поехал к родственнице на такси. Приехав к дому сестры на улице Гарибальди, Будрин решил вернуться к себе домой за компьютером.

По словам Лачиной, она лично передала супругу компьютер на пороге квартиры, после этого Будрин сразу же уехал.

Уже 2 января стало ясно, что до сестры Будрин не доехал, трубку он не брал. На один из звонков он все же ответил и заявил, что находится в гостинице для строителей, но не знает по какому адресу. После этого Будрин на связь больше не выходил.

Лачина заявила полиции, что ранее ее муж никогда не уходил из дома. Более того, артист не был замечен в употреблении наркотиков или алкоголя. На учете в психоневрологическом диспансере не состоял.

Актриса Лачина сыграла десятки ролей в кино. Она снималась в таких фильмах, как «Экипаж», «Легенда №17», сериале «Воронины». Ее супруг Олег Будрин служит в Театре на Таганке.

3 января стало известно, что шестилетний мальчик пропал в поселке Хелюля 28 декабря. Сообщалось, что ребенок очень активный и иногда прятался в заброшенных местах. В этот раз маме не удалось найти сына, после чего женщина обратилась в полицию.

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