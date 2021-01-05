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В МЧС заявили о неэффективности воды при тушении пожаров в квартирах

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Специалисты МЧС России рассказали, что вода — это не самое эффективное средство для тушения пожаров в квартирах на начальной стадии.

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«Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии — мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка», — рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства 5 января.

В МЧС отметили, что в случае возгорания электроприбора нужно в первую очередь его обесточить. Если горит телевизор, то выдернуть вилку из розетки или отключить ток во всей квартире через электрощиток, после чего оперативно вывести людей из помещения. Кроме того, важно закрыть все окна и форточки, чтобы не допустить приток свежего воздуха к огню.

Если же ликвидировать возгорание своими силами не удается, нужно немедленно уходить, добавили в ведомстве. Однако если путь к входной двери отрезан, то стоит спасаться через балкон, при этом открывать балконную дверь следует осторожно, чтобы также не пустить поток воздуха к пламени. Оказавшись на балконе следует постараться перейти на нижний этаж с помощью балконного люка или по смежному балкону к соседям.

По данным МЧС, в Москве с 1 по 4 января 2021 года произошло 98 пожаров — это на 22,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

В октябре главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС Москвы Антон Гладилин рассказал, как следует действовать при обнаружении признаков пожара при выходе из квартиры.

В частности, по словам эксперта, необходимо вернуться в дом и пройти в дальнюю комнату, закрывая за собой все двери, чтобы снизить уровень дыма в квартире.

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