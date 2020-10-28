В МЧС рассказали о порядке действий при пожаре за дверью квартиры

Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС Москвы Антон Гладилин рассказал, как следует действовать при обнаружении признаков пожара при выходе из квартиры.

По словам эксперта, необходимо вернуться и пройти в дальнюю комнату, закрывая за собой все двери для того, чтобы снизить уровень дыма в квартире. Покидать помещение не нужно, так как можно отравиться продуктами горения, а также дезориентироваться в пространстве и не найти выхода.

Также необходимо сообщить о происходящем в тамбуре или на этаже пожарной охране по телефонам 101 или 01, а также по единому телефону службы спасения 112. При этом следует сообщить точный адрес места пожара и есть ли угроза людям, которые находятся в здании.

Если пожар обнаружен, когда человек вошел с улицы, то следует сообщить спасателям и провести эвакуацию, используя незадымляемую лестничную клетку, которая есть в многоэтажных домах. При работе систем дымоудаления там будет безопасно.

«Запрещается для эвакуации использовать лифт, так как часть дыма может распространяться через шахту лифта, и при внезапной остановке лифта человек с большой долей вероятности получит отравление продуктами горения», — рассказал Гладилин «РИА Новости» в среду, 28 октября.

21 октября в МЧС дали советы по выбору огнетушителя для автомобиля. Так, лучшим спасатели назвали порошковый огнетушитель.