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Песков рассказал об отношении Путина к резонансным уголовным делам

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Президент России Владимир Путин лично не вмешивается в расследование резонансных уголовных дел. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано 5 января на его YouTube-канале.

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Представитель Кремля пояснил, что президенту докладывают о каких-либо резонансных вопросах, он знает о них. При этом Песков подчеркнул, что ему неизвестно, чтобы глава российского государства когда-то вмешивался в следствие.

В ходе интервью пресс-секретарь ответил на вопрос, может ли он поручиться перед президентом за человека в случае уголовного преследования. По словам Пескова, это, «как правило, никакой роли сыграть не может».

Он подчеркнул, что в случаях с тяжкими обвинениями на второй план отходят соображения по поводу возможного общественного резонанса.

«Это вопрос законности и неизбежности наказания за возможное тяжкое преступление», — считает Песков.

Во время разговора Песков также обратил внимание на то, что президенту должны докладывать о том, что происходит, что обсуждают в Сети, а дальше решение принимает сам глава государства.

Приоритетными он назвал те темы, которые информационно и социально резонансны, а также потенциально резонансны. «Их мы докладываем, конечно, если они совсем срочные, то незамедлительно», — сказал представитель Кремля.

Ранее в ходе интервью Песков заявил, что Путин жесток и беспощаден к предательству и воровству.

Пресс-секретарь российского лидера также рассказал, что после жесткой критики Путина «жить не хочется». При это, по его словам, «президент всегда слышит, но не всегда соглашается».

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