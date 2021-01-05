Песков заявил о беспощадности Путина к предательству и воровству
Президент России Владимир Путин жесток и беспощаден к предательству и воровству, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано во вторник, 5 января, на его YouTube-канале.
«Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный», — сказал представитель Кремля, уточнив, что, по мнению президента, эти вещи являются греховными.
Песков также ответил на вопрос о том, изменился ли глава государства с течением времени.
«Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям, он стал гораздо более непримирим к некомпетентности», — заметил Песков.
При этом, он обратил внимание на справедливости оценки российского лидера.
«Можно совершать ошибки, ничего не делая, и это непростительные ошибки, а если хочешь работать и ты ошибаешься, так бывает, это не преступно», — подчеркнул пресс-секретарь.
В ходе интервью Песков также рассказал, что после жесткой критики главы государства «жить не хочется». При этом, по его словам, «президент всегда слышит, но не всегда соглашается».