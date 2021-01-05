Песков рассказал о критике президента в свой адрес
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что после жесткой критики главы государства жить не хочется. На эту тему он высказался в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано 5 января на его YouTube-канале.
«Бывают моменты, которые нужно потом корректировать. Я сталкивался с серьезной критикой президента», — сказал Песков.
Он добавил, что после критики главы государства «жить сразу не хочется».
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