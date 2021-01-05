Песков рассказал о влиянии его работы на бизнес Навки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его работа мешает супруге, олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке в плане ведения бизнеса. Эту тему он прокомментировал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано 5 января на его YouTube-канале.

«В плане ее бизнеса, в плане ее работы — я ей очень мешаю. Она бизнесмен, у нее есть конкуренты на рынке», — сказал Песков.

В шутливой форме он добавил, что несмотря на это, супруга его терпит.

«Вот представьте себе, что любой бизнесмен должен себя раз в год полностью продекларировать. Вот так вот просто раскрыться, а остальные нет. Плохо? А она должна по закону, потому что она — жена госслужащего. Это чрезвычайно ей неудобно», — пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, он не указывает супруге, что ей делать, а что нет.

При этом Песков напомнил, что Навка прошла очень сложный путь. «У нее красивой-то жизни было очень мало», — подытожил он.

Ранее Песков назвал себя счастливым человеком. Однако для достижения гармонии в семье пришлось пройти определенный путь, отмечал пресс-секретарь президента.

Песков и Навка поженились 1 августа 2015 года.