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Песков рассказал о гармонии в семейной жизни с Навкой

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал себя счастливым человеком. Однако для достижения гармонии в семье пришлось пройти определенный путь, рассказал он в пятницу, 17 июля.

Песков напомнил, что нынешний брак и для него, и для его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, — не первый. Оба благодарны предыдущим семьям за совместно прожитые годы, сказал он в интервью «Авторадио».

По словам кремлевского спикера, сначала они с женой переживали, что не встретились в возрасте 20 лет, а потом пришли к выводу, что это было бы невозможно.

«Мы каждый должны были пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти друг к другу, что мы и сделали», — подчеркнул он.

В 2018 году Песков рассказал журналистам, что сбежал с президентского приема в Большом театре, чтобы успеть на премьеру ледового мюзикла «Аленький цветочек», где Навка играла главную роль.

Брак с Навкой для Пескова третий. Они поженились 1 августа 2015 года. Навка ранее была замужем за своим тренером Александром Жулиным.

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