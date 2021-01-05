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Экс-главу крупной китайской компании приговорили к смертной казни

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Власти Китая приговорили к смертной казни бывшего председателя правления крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя. Об этом сообщает агентство Синьхуа 5 января.

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Сяоминя обвинили во взяточничестве и двоеженстве.

В ходе расследования выяснилось, что «слепое расширение и непоследовательное управление» China Huarong Asset Management Co., Ltd Сяоминем привели к тому, что «компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию».

Обвиняемый участвовал в различных политических интригах, способствовал продвижению отдельных лиц по служебной лестнице и препятствовал проведению проверок в компании, отметили власти КНР. Так, по их данным, экс-глава компании принимал дорогие подарки, крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и превышал должностные полномочия.

В 2018 году он был исключен из партии за нарушение партийной дисциплины и законодательства.

В сентябре 2020 года суд в Китае приговорил воспитательницу детского сада к смертной казни за отравление 25 воспитанников. Как выяснилось, Ван Юнь добавляла в утреннюю кашу детей нитрит натрия.

Свой поступок женщина объяснила намерением отомстить другому воспитателю из-за разных взглядов на воспитание малышей.

В результате у 23 детей после завтрака начались рвота и обмороки, с отравлением они были доставлены в больницу. Один ребенок скончался после десяти месяцев лечения.

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