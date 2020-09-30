Прямой эфир

В Китае отравившую детей воспитательницу приговорили к смертной казни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Китае суд приговорил воспитательницу детского сада к смертной казни за отравление 25 воспитанников, сообщает Би-би-си 29 сентября.

В общий список: поможет ли спасти детей создание «реестра педофилов»
Судебный эксперт, юристы и психиатр — о новых предложениях по ужесточению контроля и о сомнениях на этот счет

Инцидент произошел в марте прошлого года в городе Цзяоцзуо. Ван Юнь добавила в утреннюю кашу детей нитрит натрия. Обычно он используется для консервации, однако токсичен в больших дозах.

Свой поступок женщина объяснила намерением отомстить другому воспитателю из-за разных взглядов на воспитание малышей.

В результате у 23 детей после завтрака начались рвота и обмороки, с отравлением они были доставлены в больницу. Один ребенок скончался после десяти месяцев лечения.

Отмечается, что это не первый случай, когда женщина травила людей. Так, в 2017 году она подсыпала нитрит натрия своему мужу, однако он отделался легкими повреждениями.

Суд описал Ван Юнь как «презренную и порочную» и приговорил женщину к смертной казни.

Приговор в Китае приводится в исполнение посредством смертельной инъекции или через расстрел.

В январе сообщалось, что воспитательницу элитного московского детского сада заподозрили в издевательствах над воспитанниками. Тревогу забила мать одного из детей. По ее словам, ребенок пожаловался ей, что его силой затолкали в туалет и оставили там без света. После случившегося у ребенка появились запинки в речи и сильное заикание.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020