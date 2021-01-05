Петербуржец зарезал жену и погиб при попытке убежать от полиции
В Санкт-Петербурге мужчина в неадекватном состоянии взял в заложники жену и ребенка в доме на проспекте Просвещения. Он грозился выброситься из окна, забрав с собой супругу, сообщает во вторник, 5 января, РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ночь на вторник.
Полиции пришлось вскрыть дверь в квартиру. Войдя в помещение, правоохранители обнаружили там 41-летнюю женщину с ножевыми ранениями. Ее муж попытался убежать от силовиков, однако при попытке бегства он погиб.
Его жене вызвали «скорую», но врачам не удалось ее спасти, женщина скончалась.
В марте 2020 года сообщалось, что в Москве мужчина, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей. Отмечается, что он не употреблял алкоголь, но выпил какие-то лекарства.