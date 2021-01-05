Названы способствующие долголетию продукты

Ученые из Кливлендской клиники в США выяснили, что употребление крестоцветных овощей может способствовать долголетию, пишет 4 января издание Express.

Речь, в частности, идет о брокколи, брюссельской, цветной и белокочанной капусте, рукколе, редисе, брюкве, васаби, кольраби и мангольде.

Исследование показало, что такие продукты активизируют в организме естественную систему детоксикации, а также подавляют развитие раковых клеток, предотвращая тем самым раннюю смерть.

«Также было обнаружено, что крестоцветный фитохимический сульфорафан защищает стенку кровеносных сосудов от воспалительных сигналов, которые могут привести к сердечным заболеваниям», — сказано в тексте.

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