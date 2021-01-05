Диетолог назвала способы восстановить питание после праздников

Диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, как нужно питаться, чтобы восстановиться после новогодних праздников.

Филиппова отметила, что в течение долгих праздничных выходных у людей меняется график жизни, что приводит к нежелательному набору лишнего веса. В таких случаях следует наладить режим питания и сна, а также заниматься физическими нагрузками.

Необходимо помнить, что набор лишнего веса может происходить из-за употребления пищи менее чем за 3–4 ч до сна.

«Следует исключить из рациона жирную и жаренную в масле пищу. На праздничном застолье ее и так было достаточно. Теперь ее можно полностью убирать из рациона», — передает слова специалиста РЕН ТВ во вторник, 5 января.

Также следует добавить в пищу больше клетчатки в виде свежих овощей и фруктов, а сладости и выпечку — исключить из вечернего приема пищи. Также не стоит использовать мочегонные, слабительные и другие препараты без рекомендации врача, так как они могут оказаться вредными для организма.

2 января врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что россияне могут набрать за новогодние праздники порядка 2–3 кг, а всё, что превышает это значение, является отеком.