Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Первый случай нового штамма коронавируса выявили в Грузии
Политика
Путин проведет первое в 2021 году публичное совещание 5 января
Мир
Трамп пообещал огласить «истинные» итоги выборов президента США
Мир
Президент Мексики решил предложить Ассанжу политическое убежище
Мир
В Австрии и Норвегии выявили случаи заболевания новыми штаммами COVID-19
Политика
Мишустин утвердил список запрещенной деятельности в экозоне Байкала
Наука
В Турции создали прибор для обнаружения коронавируса за 10 секунд
Мир
В ЮАР начали проверять эффективность вакцин от COVID-19 против нового вируса
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы
Сюжет:

В ЮАР начали проверять эффективность вакцин от COVID-19 против нового вируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Южно-Африканской Республики (ЮАР) проверяют эффективность созданных вакцин против COVID-19 на обнаруженный в стране новый штамм коронавируса, получивший маркировку 501.V2. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает Associated Press.

Вирус в тумане: так ли опасен новый «британский» штамм SARS-CoV-2
В России пока не намерены закрывать транспортное сообщение с Англией

«Мы в экстренном порядке проводим лабораторные эксперименты, чтобы проверить воздействие штамма 501.V2 на антитела в крови людей, которые прошли вакцинацию», — отметил специалист в области геномных исследований ЮАР Ричард Лесселлс.

Он объяснил, что тестирования позволят понять, насколько препараты эффективны в борьбе с новым, мутировавшим типом коронавирусной инфекции.

Накануне, 3 января, сообщалось, что власти республики ведут переговоры с Россией для использования препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Ожидается, что прививочная кампания стартует в ЮАР с февраля. Целью властей является вакцинация 67% населения.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

По данным портала Worldometer, в ЮАР зарегистрировано более 1,1 млн случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии выздоровели почти 904 тыс. пациентов, скончались почти 30 тыс. человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020