В ЮАР начали проверять эффективность вакцин от COVID-19 против нового вируса

Специалисты Южно-Африканской Республики (ЮАР) проверяют эффективность созданных вакцин против COVID-19 на обнаруженный в стране новый штамм коронавируса, получивший маркировку 501.V2. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает Associated Press.

«Мы в экстренном порядке проводим лабораторные эксперименты, чтобы проверить воздействие штамма 501.V2 на антитела в крови людей, которые прошли вакцинацию», — отметил специалист в области геномных исследований ЮАР Ричард Лесселлс.

Он объяснил, что тестирования позволят понять, насколько препараты эффективны в борьбе с новым, мутировавшим типом коронавирусной инфекции.

Накануне, 3 января, сообщалось, что власти республики ведут переговоры с Россией для использования препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Ожидается, что прививочная кампания стартует в ЮАР с февраля. Целью властей является вакцинация 67% населения.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

По данным портала Worldometer, в ЮАР зарегистрировано более 1,1 млн случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии выздоровели почти 904 тыс. пациентов, скончались почти 30 тыс. человек.