Власти ЮАР заявили о переговорах с Россией по вакцине от COVID-19

Южно-Африканская Республика ведет переговоры с Россией для использования препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил в воскресенье, 3 января, министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе на брифинге. Трансляция велась в Twitter минздрава республики.

«Мы ведем переговоры с рядом производителей по поводу вакцины от COVID-19, в том числе из России. Сейчас мы ожидаем с их стороны конкретные предложения, которые будут обсуждаться», — сказал министр.

Он уточнил, что среди прочих переговоры ведутся с производителями из Китая, а также компанией Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson.

Мкизе добавил, что в ЮАР планируют начать вакцинацию с февраля. В рамках первой прививочной фазы правительство поставило цель провести вакцинацию 67% населения страны, или 40 млн человек.

«Власти уже выделили для этого 1,8 млрд рандов ($123 млн)», — добавил министр.

19 декабря стало известно, что в Южно-Африканской Республике ученые нашли новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.

В России масштабная вакцинация от коронавируса началась 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.