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Третье с начала года землетрясение произошло в Дагестане

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Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане, оно стало третьим с начала года. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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«В 11:40 по мск было зарегистрировано сейсмособытие в 5 км севернее от города Дербента на глубине 10 км магнитудой 3,4 в эпицентре», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что толчки на поверхности не ощущались, звонков от жителей не поступало.

Накануне было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 в акватории Каспийского моря в 10 км от побережья Дербентского района, а днем ранее — магнитудой 4,6, эпицентр сейсмособытия в 12 км к северо-западу от Дербента, пишет «Газета.ру».

В конце декабря землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.

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