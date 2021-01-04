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Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы ЧС из-за инфекций
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Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы ЧС из-за инфекций

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Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с распространением опасных инфекционных заболеваний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 4 января.

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Правительству поручено за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию России и распространением на ней опасных инфекционных заболеваний.

Глава государства также поручил создать координационный совет при кабмине по предупреждению угрозы ЧС в случае появлении в стране опасных инфекционных заболеваний.

В декабре Путин заявил, что система здравоохранения оперативно реагировала на вызовы пандемии коронавируса.

В сентябре правительство России утвердило стратегию иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

Премьер-министр России Михаил Мишустин тогда отметил, что программа рассчитана на следующие 15 лет. Он также уточнил, что стратегия ориентирована на то, «чтобы как можно больше людей в нашей стране могли регулярно делать прививки от самых разных инфекций, в первую очередь это касается детей».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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