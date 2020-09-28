В России утвердили стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней

Правительство утвердило стратегию иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Об этом сообщил в понедельник, 28 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что программа рассчитана на следующие 15 лет, и поручил Минздраву совместно с другими ведомствами в ближайший квартал проработать план мероприятий по данной стратегии.

«Ситуация с коронавирусом еще раз подтвердила важность развития этого направления. Мы должны принимать меры, чтобы держать под контролем существующие инфекции и не давать распространяться новым», — подчеркнул Мишустин.

Кроме того, Мишустин уточнил, что стратегия ориентирована на то, «чтобы как можно больше людей в нашей стране могли регулярно делать прививки от самых разных инфекций, в первую очередь это касается детей».

В начале сентября Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству до декабря текущего года разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.