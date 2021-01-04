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Инвалидам предоставят право на бесплатное второе высшее образование

Инвалидам предоставят право на бесплатное второе высшее образование

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля внести изменения в закон, согласно которым инвалиды будут обеспечены правом на получение второго высшего образования бесплатно. Об этом в понедельник, 4 января, сообщается на сайте Кремля.

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«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, в соответствии с которыми лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой профессии (квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или высшего образования на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.

В списке поручений также указывается, что до 1 июля необходимо представить идеи по разработке и финансированию спецпрограмм по доступности спортивной и туристической индустрии для инвалидов.

Кроме этого, Ростуризму совместно с Общественной палатой и и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» поручено создать рабочую группу по подготовке и общественному обсуждению предложений, касающихся обеспечения доступности для инвалидов объектов туристской индустрии, для учета в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Срок исполнения – 1 февраля 2021 года.

«Предусмотреть в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на период до 2025 года мероприятия, направленные на поэтапное увеличение объемов сурдоперевода и субтитрирования телевизионных программ, выходящих в эфир на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах, обеспечив при этом широкую доступность для граждан с нарушениями слуха новостных телевизионных программ», — значится в списке поручений президента.

3 декабря Путин заявил, что люди, лишившиеся из-за инвалидности возможности работать по первой специальности, должны получить право на получение второго высшего образования за счет бюджетных средств.

По словам главы государства, создание перспектив для самореализации людей, в том числе с ограниченными возможностями, — одна из важнейших задач, стоящих перед властью.

В ноябре президент заявлял, что доля трудоустроенных инвалидов к 2025 году должна увеличиться вдвое и достичь 51%.

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