Италию засыпает снегом

По северу Италии прошел сильный снегопад. Местами выросли сугробы до 2 м. Жителям с трудом удается выйти за порог дома, передает телеканал «Известия». Людям приходится выкапывать свои машины из-под снега. Несколько домов остались без электроснабжения. Власти просят граждан других регионов воздержаться от поездок в северные населённые пункты, чтобы не мешать работе коммунальных служб. В ближайшие сутки метель не утихнет.

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