Первый беспилотный трамвай соберут в России в 2022 году

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в «Роскосмос») намерен собрать беспилотный трамвай в 2022 году, затем последуют его испытания. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Роман Новиков.

«Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться», — сказал директор предприятия.

Новиков добавил, что завод полностью проработал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.

19 сентября минувшего года стало известно о планах по испытанию в Москве беспилотного трамвая. По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, правительство города намерено провести тестирование совместно с компанией «Яндекс».

Отмечается, что беспилотники помогут снизить заторы и повысить безопасность дорожного движения. В частности, они исключают человеческий фактор при вождении, и это позволит предотвратить более 70% аварий.

В 2019 году глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов. Тогда он отмечал, что сборка пилотного экземпляра уже началась.

Глава госкорпорации подчеркивал, что новый трамвай будет дешевле аналогов российского производства, представленных на рынке. Он также будет выпускаться и в варианте с вагоновожатым. В таком составе, состоящем из двух-трех вагонов, любой желающий сможет пройти минимальное медицинское обследование.