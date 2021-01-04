В МВД заявили о скором появлении онлайн-базы данных злостных нарушителей ПДД

В МВД России сообщили о запуске в ближайшее время онлайн-базы данных о злостных нарушителях правил дорожного движения, передает в понедельник, 4 января, ТАСС.

«Планируется, что она начнет свою работу в начале года», — отметили в ведомстве, не уточнив конкретных сроков.

Открытая цифровая платформа ГИБДД разрабатывается на площадке министерства совместно с Минкомсвязью. С помощью нее компании смогут проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как о россиянах, так и об иностранцах.

Также воспользоваться онлайн-базой данных автоинспекции смогут агрегаторы такси и каршеринговые компании. Проведение таких «пакетных» автоматизированных проверок носит прежде всего профилактический характер, подчеркнули в МВД.

До запуска открытой цифровой платформы проверить водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения можно в открытом доступе на официальном интернет-портале Госавтоинспекции (гибдд.рф).

Впервые о появлении в России в 2021 году открытой цифровой платформы ГИБДД с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения в МВД заявили в конце октября.

29 июля сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.