Новая «британская» мутация коронавируса обнаружена в Греции

В Греции зафиксирован новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщил телеканал Antenna.

Новая мутация была обнаружена в четырех образцах, которые переданы в Институту медико-технологических исследований Афинской академии. По мнению телеканала, возможно, именно появление нового штамма и повлияло на решение правительства принятого в субботу ввести более строгий карантин в ближайшие дни. Официальный представитель греческого кабмина Стелиос Пецас объявил, что такой режим будет действовать до 11 января, закрываются даже те предприятия сферы услуг, которым пока было разрешено работать.

Согласно информации телеканала, уже в воскресенье в Греции выявлено еще шесть случаев заражения новым штаммом.

В свою очередь телеканал Open сообщил, что у прошедших тестирование пассажиров (пять греков и один иностранец) рейса из Великобритании обнаружен «британский» штамм вируса, а у двух — мутация, обнаруженная в Таиланде.

Все пассажиры находятся в карантинном отеле под охраной полиции.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.

По данным портала Worldometer на 3 января, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 140 099, умерли 4 957 человек, выздоровели 9 989 пациентов.