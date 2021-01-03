Итоги 2020 по нефти перед новой встречей ОПЕК+

По оценкам экспертов, общий спрос на нефть по итогам 2020 года упал всего на 8,8 млн барр./сут. При этом в следующем году спрос вырастет на 57 млн барр./сут, сообщает телеканал «Известия». Некоторые страны уже нарастили производство. Например, в Норвегии добыча конденсата выросла на 15,5%. Ведущие государства — нефтепроизводители продолжат мониторить ситуацию на рынке и принимать совместные действия. 4 января состоится очередная встреча ОПЕК+.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.