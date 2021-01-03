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Власти Псковской области пообещали устранить перебои с электричеством за сутки

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Перебои с электричеством в Псковской области планируется полностью устранить за сутки. Об этом заявил в воскресенье, 3 января, губернатор региона Михаил Ведерников.

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«Ледяной дождь и сильный снегопад оставили без электроснабжения сотни населенных пунктов Псковской области. Энергетики говорят, что в некоторых местах аномальные осадки не выдерживают даже новые опоры <…> Экстренные службы, «Россети» и МЧС круглосуточно работают над устранением последствий непогоды <…> По текущим прогнозам, через сутки ситуация должна нормализоваться», — написал Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в Островский, Себежский и Струго-Красненский районы 3 января доставят дизельные генераторы.

Кроме того, бригады МРСК усилят еще 200 специалистов из других регионов. По словам главы региона, пять бригад МЧС также выйдут на расчистку трасс и валку деревьев.

Ведерников добавил, что к месту прорыва линий электропередач в настоящий момент расчищаются дороги от снега.

В ночь с 1 на 2 января на Псковскую область обрушился сильный снегопад, из-за налипания мокрого снега на проводах без электроснабжения остались около 16,2 тыс. человек.

Согласно данным Минэнерго России на 3 января, без электричества остаются около 6,4 тыс. человек.

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