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Более 6 тыс. человек остаются без электричества в Псковской области

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В Псковской области из-за снегопада без электричества остаются 6,4 тыс. человек. Об этом сообщается в воскресенье, 3 января, на официальном сайте Минэнерго России.

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Накануне более 1 тыс. населенных пунктов в Псковской области (около 16,2 тыс. человек) остались без электричества из-за налипания мокрого снега на провода.

«Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 441 населенном пункте Псковского, Печорского, Островского, Струго-Красненского и Себежского районов (около 6,4 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей — 4,5 МВт», — говорится в заявлении.

В настоящее время работает 41 резервный источник энергоснабжения суммарной мощностью 1,8 МВт.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 73 бригады — это 320 специалистов и 83 единицы спецтехники.

На данный момент температура воздуха в регионе составляет 0 градусов.

В конце декабря в поселке Горького Ленинского района Иркутска в жилых домах отключилось электричество из-за повреждения магистральной кабельной линии электропередачи.

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