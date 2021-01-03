Жители Минска вышли на акции протеста впервые в новом году

В Минске в первое воскресенье 2021 года начались очередные акции протеста, при этом оппозиция не анонсировала их, как прежние митинги. Об этом 3 января сообщает белорусский информационный портал Onliner.

«Возле журфака БГУ прошла акция протеста в поддержку репрессированных журналистов. Собравшиеся держали плакаты Free Press Club, «Не стать Азаренком», «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний», «15 уголовных дел», — говорится в публикации.

Жители микрорайона Уручье прошлись по окрестностям с протестными лозунгами. К ним присоединились люди из соседних районов: «Новой боровой» и Военного городка. Кроме того, в районе улицы Леонида Беды также прошлась протестная колонна из десятков жителей.

В настоящее время о задержаниях или столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов информации нет.

В свою очередь, пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в разговоре с «РИА Новости» отметила, что ситуация в стране находится под контролем.

«Обстановка в Белоруссии в воскресенье спокойная, правоохранители контролируют ситуацию на случай несанкционированных массовых мероприятий. Милиция несет службу в усиленном режиме, на который перешла накануне новогодних праздников», — сообщила она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря заявил, что участники акций протеста в стране не должны пересекать красную черту.

Ранее в декабре Лукашенко выразил мнение, что молодежь «услышит голос разума» и будет благодарна тем, кто в непростое для страны время сохранил независимость республики.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.