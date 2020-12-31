Лукашенко посоветовал участникам протестов не пересекать красную черту

Участники акций протеста в Белоруссии не должны пересекать красную черту. Такое заявление в четверг, 31 декабря, сделал президент республики Александр Лукашенко.

«Справимся с экономикой — никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту — будут ходить. Перейдут — получат. Должен быть закон и порядок», — цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

По его словам, страна сможет пережить все негативные события.

Ранее в четверг Лукашенко заявил, что не будет председателем Всебелорусского народного собрания, чтобы удержать власть. Он назвал «глупостью полной» мнение о том, что у него есть цель продлить время пребывания у власти.

В конце октября белорусский президент сообщил, что в стране возникают организованные преступные группы с террористическими признаками и с ними необходимо бороться.

Кроме того, Лукашенко заявил о «бешеной внешней поддержке» протестующих и признал, что перед выборами мог упустить некоторые детали развития общественно-политической ситуации.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.