Эксперт раскрыл секрет обмена валюты с наибольшей выгодой

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в интервью агентству «Прайм» в воскресенье, 3 января, дал советы, как с максимальной выгодой покупать валюту. Необходимо отслеживать динамику курсов, научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе, следя за тенденциями.

По его словам, стоит покупать валюту примерно раз в месяц или чаще. К концу месяца рубль обычно немного укрепляется к доллару и евро, так как наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортеров, уточнил эксперт.

Иванов предостерег от приобретения долларов или евро на всю имеющуюся сумму, поскольку в случае каких-то непредвиденных обстоятельств могут потребоваться деньги и валюту придется продавать, что принесет потери.

Покупать валюту по максимально выгодному курсу можно не в обменниках, а на бирже, рекомендует специалист. Однако такой способ подойдет, если совершать регулярные и крупные покупки. Операции с небольшим объемом валюты лучше совершать в банках.

11 октября глава Росбанка Илья Поляков посоветовал хранить сбережения в той валюте, в которой они могут быть потрачены в будущем.