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В США вандалы расписали дома лидеров демократов и республиканцев в конгрессе
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В США вандалы расписали дома лидеров демократов и республиканцев в конгрессе

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Дома лидеров республиканцев в сенате и демократов в палате представителей конгресса США пострадали от рук вандалов из-за очередного провала попыток законодателей договориться о об увеличении прямых выплат налогоплательщикам до $2 тыс. в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в субботу, 2 января, телекомпания NBC.

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На сайте телекомпании опубликованы фотографии, где входная дверь расположенного в Луисвилле (штат Кентукки) дома лидера республиканцев в верхней палате конгресса Митча Макконнелла расписана надписями оскорбительного характера. В частности, неизвестные заявляют, что республиканец своими действиями «убивает бедных», а также задаются вопросом о том, почему им до сих пор не пришли положенные деньги.

В ответ сенатор распространил заявление, в котором подчеркнул, что «поддерживает мирный протест», однако подчеркнул, что «вандализму и политике запугивания не место в нашем обществе».

Ранее от рук вандалов пострадал расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния) дом спикера палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси. Неизвестные облили входную дверь искусственной кровью, подкинули к порогу свиную голову, а также нанесли надписи с требованием поскорее выплатить средства и «отменить арендную плату».

Ранее, 1 января, президент США Дональд Трамп возмутился решением сената не принимать в пятницу утвержденный палатой представителей конгресса законопроект об увеличении прямых выплат налогоплательщикам до $2 тыс.

28 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики с $600 до $2 тыс.

Выплаты в размере $600 были предусмотрены проектом бюджета на 2021 финансовый год, который начался 1 октября. 28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета. Он включает пакет экономической помощи в размере $900 млрд.

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