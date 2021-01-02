Трамп раскритиковал Сенат США за преодоление его вето на оборонный бюджет

Действующий президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 января, раскритиковал Сенат конгресса, контролируемый его однопартийцами, который преодолел вето главы государства на оборонный бюджет 2021 финансового года. Об этом он написал в своем Twitter.

В частности, американский лидер подверг критики республиканцев за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

«Наш республиканский Сенат только что упустил возможность избавиться от раздела 230, который предоставляет неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям. Ничтожно!» — отметил Трамп.

Возмутило его и решение сената не принимать в пятницу утвержденный Палатой представителей Конгресса законопроект об увеличении прямых выплат налогоплательщикам с $600 до $2 тыс.

«Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом (так Трамп называет COVID-19 — Ред.), $600, а не $2 тыс., в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно!» — заключил глава Белого дома.

Ранее в тот же день американский Сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента страны Дональда Трампа. За принятый документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты Конгресса США.

Дональд Трамп отказался подписать оборонный бюджет, назвав его его «подарком» России и Китаю, и наложил вето на одобренный обеими палатами конгресса документ.

Основные претензии главы государства касались переименования военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мер, которые вводят ответственность социальных сетей и СМИ за публикуемый ими контент.

29 декабря палата представителей конгресса США преодолела вето, наложенное президентом страны Дональдом Трампом на оборонный бюджет в размере $740 млрд.

28 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики с $600 до $2 тыс.

Выплаты в размере $600 были предусмотрены проектом бюджета на 2021 финансовый год, который начался 1 октября. 28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета. Он включает пакет экономической помощи в размере $900 млрд.