Бывший хоккеист Евгений Чижмин оценил игру российской молодежной сборной

Сборная России по хоккею в матче четвертьфинала молодежного чемпионата с командой Германии не смогла показать той игры, которая требуется на турнирах подобного уровня. Такое мнение высказал бывший хоккеист Евгений Чижмин в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, несмотря на то, что россиянам удалось одержать победу, полуфинал для сборной вряд ли будет столь же результативным.

«Считаю, что игра складывалась достаточно сумбурно. Мы не показали такого хоккея, который следует показать на таких этапах, подходя к полуфиналу-финалу. С такой игрой следующий соперник будет для нас не по зубам. Не реализовывая моменты, не создавая их, достаточно тяжело будет пройти», - пояснил эксперт.

Чижмин отметил, что на этих этапах слабых соперников не бывает, а команде необходимо максимально настраиваться на каждую встречу.

«Может, накладывается волнение - все-таки это четвертьфинальный матч независимо от соперника. Мы не должны смотреть на соперников, которые попадают в пары, а просто настраиваться на игру», — добавил экс-хоккеист.

Ранее в субботу сборная России по хоккею в субботу, 2 января, обыграла команду Германии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира. Четвертьфинальная встреча закончилась со счетом 2:1.