Четверо погибли в Томской области при пожаре на пилораме

Пожар произошел на территории пилорамы в селе Подгорное Чаинского района Томской области, погибли четыре человека. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«Произошло возгорание строения, приспособленного для проживания людей», — цитирует сообщение спасателей «Интерфакс». По предварительной информации, все погибшие — мужчины.

Площадь пожара превысила 60 кв.м. Причины происшествия установит дознание.

В декабре в деревообрабатывающем цехе в поселке Тонкино в Нижегородской области сгорела пилорама на площади 400 кв. м. Пострадавших или погибших не было.