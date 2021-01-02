Пьера Кардена похоронили в Париже

Всемирно известный кутюрье Пьер Карден похоронен на кладбище Монмартра. Об этом сообщил портал Wtn со ссылкой на Figaro.

Церемония прошла 2 января в закрытом режиме, на ней присутствовали только близкие модельера. Заранее дата и время похорон не разглашались.

Кардена похоронили в черном гробу, в одеянии академика изящных искусств с личной шпагой, эфес которой совмещает образы игольного ушка и катушки ниток, а лезвие напоминает сложенные ножницы.

Французский модельер итальянского происхождения скончался 29 декабря в возрасте 98 лет в американском госпитале в Нейи неподалеку от Парижа.