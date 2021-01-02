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Минздрав Армении назвал потери за время эскалации в Карабахе

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель с армянской стороны 3330 человек за время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. Об этом она 2 января написала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, по состоянию на 1 января проведены экспертизы 3330 тел погибших. «Для идентификации и опознания тел с начала войны с тел и останков погибших взят 1441 образец, на этапе исследований находится 871 образец», — отметила она.

Удалось идентифицировать 436 тел, 66 личностей установлены за последние 10 дней. Работа по идентификации тел погибших продолжается.

31 декабря около 1 тыс. жителей Степанакерта запустили небесные фонарики в память о жертвах конфликта в Нагорном Карабахе. Акция прошла у мемориала.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает прекращение огня, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах. В регион ввели российских миротворцев.

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