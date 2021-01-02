Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново

Двое пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Ивановской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом 2 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

Состояние еще четырех пострадавших медики оценили как средней степени тяжести.

Автобус опрокинулся в кювет около населенного пункта Деревеньки в Родниковском районе области. Тогда было известно о четырех пострадавших, среди которых был один ребенок.

Сообщение о ДТП поступило на пульт МЧС в 17:10 мск. Обстоятельства и причины ДТП выясняет дознание.