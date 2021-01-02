В Ивановской области перевернулся автобус с пассажирами

Пассажирский автобус перевернулся в Ивановской области, погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в субботу, 2 января, в экстренных службах региона.

Авария, по данным «РИА Новости», произошла около населенного пункта Деревеньки в Родниковском районе области. Среди четырех пострадавших есть один ребенок. Раненые госпитализированы.

Сообщение о ДТП поступило спасателям в 17:10 мск. «Для ликвидации последствий ДТП привлекались 10 единиц техники и 28 человек, в том числе от МЧС России — 2 единицы техники и 7 человек личного состава», — говорится на сайте областного главка МЧС.

Ранее в субботу четыре человека погибли в результате столкновения трех машин на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» в Ярославской области.